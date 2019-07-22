شركة عالمية تشارك كاستشاري في إدارة المرافق السعودية

الرياض – مباشر: وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات" اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق.

وقال البرنامج، إن الاتفاقية تمتد إلى 3 سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة المرافق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "مشروعات"، أنه بموجب هذه الاتفاقية المشتركة سيستفيد البرنامج من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها تلك الشركة في قطاع إدارة الأصول والمرافق؛ وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، الذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة.

وأكد البرنامج، أن هذه الاتفاقية تأتي في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية.

ولفت "مشروعات"، إلى أنه من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول العام 2030، إذا استمرت الجهات بنفس الممارسات الحالية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة الصادر في العام 2015.

وفي هذا الجانب، قال مدير عام البرنامج، إن الكوادر السعودية لديها القدرة على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة.

وأضاف أحمد بن مطير البلوي: "ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركة لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق".

وأكد البلوي، أن حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية يُعد ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، وتسعى المملكة لتحسين جودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة وأنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار، إلى أنه من هذا المنطلق يسعى "مشروعات" إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية.

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