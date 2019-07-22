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بعد التوتر الأخير... محمد بن زايد يتحدث عن حركة الملاحة في الخليج

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بعد التوتر الأخير... محمد بن زايد يتحدث عن حركة الملاحة في الخليج بعد التوتر الأخير... محمد بن زايد يتحدث عن حركة الملاحة في الخليج

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ألمح ولي عهد أبو ظبي، اليوم الاثنين، إلى "التعاون مع الصين وغيرها من الدول الصديقة لتحقيق حرية حركة الملاحة، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم".

وأشاد بن زايد بمبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ سنوات، واصفا إياها بالمبادرة التنموية والحضارية الرائدة. وأكد أن "موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي، وبنيتها التحتية العصرية، وقدراتها اللوجستية المتطوِّرة، وعلاقاتها التجارية المتنوعة والواسعة مع مختلف دول العالم، بما فيها جمهورية الصين الشعبية، ودورها المسؤول في سوق الطاقة العالمي، يجعلها طرفاً فاعلاً في مبادرة "حزام واحد - طريق واحد " ومحطة أساسية من محطاتها".

ويقوم ولي العهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حاليا بزيارة رسمية إلى الصين تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن ابن زايد سيبحث مع كبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

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