المستثمرون يقلصون توقعاتهم بخفض الفائدة الأمريكية 0.5%

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض قوي في معدل الفائدة الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، بعد تقارير تفيد باتجاه المركزي الأمريكي لتقليص محدود في الفائدة.

وبحسب أداة الفيدرالي التي تتبع العقود الآجلة "سي.إم.إيه"، اليوم الإثنين، فإن توقعات المستثمرين لخفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الجاري بنحو 50 نقطة أساس تراجعت إلى 26.6 بالمائة بعد أن سجلت 14.5 بالمائة في وقت سابق من اليوم.

وكانت فرصة خفض بمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5 بالمائة) وصلت إلى نحو 46 بالمائة يوم الجمعة الماضية.

ويرجع ذلك إلى تعليقات رئيس الفيدرالي في ولاية نيويورك "جون ويليامز" الذي طالب في الأسبوع الماضي بخفض كبير في الفائدة وهو الأمر الذي أشاد به الرئيس دونالد ترامب.

مؤشر "سي.إم.إيه" لرصد توقعات الأسواق

في حين أن توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) وصلت إلى 73.4 بالمائة اليوم وهي نفس التوقعات قبل أسبوع مضى تقريباً.

ويثبت المركزي الأمريكي معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 2.25 و2.50 بالمائة منذ بداية العام الحالي قبل التحول للنهج الحذر، إلا أن الأصوات تتعالى بخفض قدره 50 نقطة أساس.

وكان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأنه من المرجح أن ينفذ الفيدرالي خفض قدره 25 نقطة أساس في معدل الفائدة باجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر على أن تكون هناك تخفيضات أخرى بالأشهر المقبلة على خلفية المخاوف الاقتصادية والتجارية.