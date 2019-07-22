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برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

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برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض برنامج "الأراضي البيضاء" يخصص مبالغ لتطوير "إسكان المجمعة" بالرياض

الرياض – مباشر: كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه لمبلغ 3.887 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان المجمعة بمنطقة الرياض.

وقال البرنامج، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذا المبلغ يمثل جزءا من الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأضاف البرنامج في بيانه، أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.

وأكد، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

وأكد البرنامج، على استمراره في فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل؛ وذلك لتحقيق إحدى أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق المستهدف.

ولفت، إلى أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج، إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفقاً للنص المعمول به، والذي يشير إلى أن الوزارة تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة أكثر من 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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