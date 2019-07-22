هيئة النقل السعودية تطلق بوابة إلكترونية لإدارة نقل البضائع

الرياض – مباشر: مكنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع من خلال "بوابة بيان" الإلكترونية.

وقالت هيئة النقل العام، اليوم الاثنين، إن البوابة الإلكترونية توضح بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية للبضائع المنقولة داخل المملكة أو خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الهيئة، أن تلك الخطوة تعزز من صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة؛ من خلال إدارة تدفق الموارد المختلفة من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الصناعة تمثّل أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، والتقدم في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا، بما يسهم في تطور التجارة المحلية والدولية، وزيادة التنافسية مع الدول المتقدمة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وتوظيف القوى العاملة.

وتهدف "بوابة بيان"، بحسب الهيئة، إلى التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع وتطويرها، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وتحقيق الفعالية والسرعة والدقة، ومواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية لتطور سوق النقل، كذلك تقديم التقارير والإحصائيات الذكية، والتحقق من نظامية المركبات والسائقين، وتسجيل الشحنات داخل المملكة أو إلى خارجها.

وأشارت هيئة النقل بالمملكة، إلى أنه سيستفيد من خدمة "بيان" الناقل الفرد أو الشركة ممن يتوفر لديهم ترخيص الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع، و(المرسل) الذي تعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوض عنه.

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