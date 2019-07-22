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الصين تطبق رسوم مكافحة إغراق على واردات الصلب الأوروبية

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الصين تطبق رسوم مكافحة إغراق على واردات الصلب الأوروبية الصين تطبق رسوم مكافحة إغراق على واردات الصلب الأوروبية

مباشر: أعلنت الصين أنها ستطبق رسوم مكافحة إغراق على بعض منتجات الصلب المقاوم للصدأ من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وقالت وزارة التجارة في الصين اليوم الاثنين إن سوم مكافحة الإغراق ستتراوح بين 18.1 بالمائة وحتى 103.1 بالمائة، وسيتم تطبيقها على الصلب المقاوم للصدأ وذلك من شركات من الاتحاد الأوروبي و3 دول آسيوية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءً من 23 يوليو/تموز الجاري.

ويأتي القرار بعد تحقيق مكافحة الإغراق في يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة "شانشى تايجانج" الصينية لصناعة الصلب مقاوم للصدأ.

وأضافت الوزارة الصينية: "وكالة التحقيقات نشرت إعلاناً أخير بأن هناك إغراق داخل المنتجات التي تم التحقيق بها"، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير جوهري للصناعة داخل الصين.

وفي 2018 أنتجت الصين عبر أكبر مصنع للصلب المقاوم للصدأ 26.71 مليون طن، بارتفاع بنحو 2.4 بالمائة على أساس سنوي.

واستوردت الصين في العام الماضي 1.85 مليون طن من منتجات الصلب المقاوم للصدأ بزيادة بنحو 53.7 بالمائة على أساس سنوي.

مباشر (اقتصاد)

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