السوق السعودي: صفقتان خاصتان على دار الأركان و"الراجحي"

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهمي دار الأركان ومصرف الراجحي، بقيمة إجمالية بلغت 88.7 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" كانت الصفقة الأكبر في القيمة على "دار الأركان"، بقيمة تداول بلغت 85.73 مليون ريال، بسعر 11.50 ريال.

وتم تنفيذ صفقة الراجحي عن سعر 72 ريالا، بقيمة إجمالية بلغت 2.98 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"ينساب" إلى 62.5 ريال

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

ثوب الأصيل توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول