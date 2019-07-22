أخبار عاجلة

دبلوماسيون: أمريكا تسعى لكسر الـ"تابو" وتحويل بوصلة العداء من إسرائيل نحو إيران -
تعليق ناري ل تامر امين علي احداث مبارة الزمالك والجونة و حكم المباراة "اخر النهار" -
فيسبوك تشهد المزيد من التفاعل بالرغم من الفضائح -
كوريا الجنوبية فقدت مليارات الدولارات بسبب جرائم العملات الرقمية -
المملكة المتحدة: فيسبوك تحاول جعل نفسها دولة -
آسوس تعلن عن هاتف الألعاب ROG Phone II -
"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية -
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية -
عبد المهدي وروحاني يبحثان تطور الأوضاع وسبل حل الأزمة في المنطقة -
العراق… السجن 3 سنوات عقوبة إنشاء صفحات وهمية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي: صفقتان خاصتان على دار الأركان و"الراجحي"

Google+ Print
السوق السعودي: صفقتان خاصتان على دار الأركان و"الراجحي" السوق السعودي: صفقتان خاصتان على دار الأركان و"الراجحي"

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهمي دار الأركان ومصرف الراجحي، بقيمة إجمالية بلغت 88.7 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" كانت الصفقة الأكبر في القيمة على "دار الأركان"، بقيمة تداول بلغت 85.73 مليون ريال، بسعر 11.50 ريال.

وتم تنفيذ صفقة الراجحي عن سعر 72 ريالا، بقيمة إجمالية بلغت 2.98 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة. 

ترشيحات:

شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"ينساب" إلى 62.5 ريال

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

ثوب الأصيل توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج