مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: شهدت متوسطات أسعار السع الإنشائية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وجاء في مقدمتها الحديد والأسمنت.

وسجل متوسط سعر طن الحديد بالمملكة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من 2019 بنسبة وصلت إلى 10.6 بالمائة، أي ما يعادل زيادة بلغت قيمتها 260.34 ريالا بالطن الواحد؛ وذلك مقارنة بمتوسطه في نهاية عام 2018.

وقفز متوسط سعر الطن إلى 2713.34 ريالا بنهاية النصف الأول من العام (نهاية شهر يونيو/ حزيران)، ارتفاعا من 2453.0 ريالا كمتوسط لسعر الطن بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (بنهاية 2018).

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة العربية السعودية بنسبة 5.9 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران 2019 (نهاية النصف الأول من العام) مقارنة بقيمته في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن متوسط سعر طن الحديد كان يبلغ 2562.0 ريالا بنهاية النصف الأول من 2018، بزيادة سنوية في متوسط سعر الطن بلغت 151.34 ريالا.

وكان متوسط سعر طن الحديد بالسعودية شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي على أساس شهري، بنسبة بلغت 0.16 بالمائة مقارنة بسعره في نهاية شهر مايو/ أيار من العام الجاري؛ والذي كان يبلغ بنهاية 2717.69 ريالا بالطن الواحد.

وعلى مستوى الأسعار الخاصة بكل نوع من أنواع الحديد بالمملكة بنهاية الشهر الماضي، فسجلت جميعها ارتفاعا جماعية على أساس سنوي؛ وكان في مقدمتها حديد التسليح 12 مم وطني بزيادة 7.1 بالمائة لمستوى 2508.59 ريالا للطن.

وزاد سعر طن الحديد 16 مم وطني و14 مم وطني بنسبة 7.06 بالمائة و7.05 بالمائة على التوالي مقارنة بالسعر في نهاية شهر يونيو/ حزيران من عام 2018، ليصلا لمستوى 2507.93 ريالا لكل منهما، فيما بلغ 2505.94 ريالا لطن الحديد 18 مم وطني مسجلا زيادة نسبتها 6.97 بالمائة على أساس سنوي.

وشهد سعر طن الحديد 8 مم وطني و10 مم وطني ارتفاعا في يونيو/ حزيران على أساس سنوي لمستوى 2774.32 ريالا و2780.3 ريالا بالطن الواحد على التوالي، وسجل أغلى الأنواع (حديد 6 مم وطني) ارتفاعا في الشهر الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 3408.37 ريالا بالطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت، شهد متوسط سعر الكيس وزن 50 كيلوجراما ارتفاعا بنهاية النصف الأول من 2019 مقارنة بنهاية العام الماضي بنسبة بلغت 1.9 بالمائة، وفقا لحسابات "مباشر".

ووصل متوسط سعر كيس الأسمنت بالمملكة بنهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري (منتصف 2019) إلى 13.10 ريالا، مقارنة بقيمته في نهاية العام 2018 عندما كان يبلغ متوسط الكيس 12.85 ريالا.

وزاد متوسط سعر كيس الأسمنت بنسبة 3.3 بالمائة في السعودية بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي، علما بأنه كان يبلغ 12.68 ريالا بنهاية النصف الأول من 2018 (نهاية شهر يونيو/ حزيران).

واستقر متوسط سعر كيس الأسمنت بالمملكة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عند 13.10 ريالا.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، كان سعر الأسمنت الأسود بالسعودية شهد ارتفاعا نسبته 6.7 على أساس سنوي، ليصل إلى 13.19 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما.

وانخفض سعر الأسمنت الأبيض 1 بالمائة مقارنة بسعره في نهاية شهر يونيو/ حزيران من 2018، ليبلغ 38.2 ريالا للكيس.

وزاد سعر الخرسانة الجاهزة 1.8 بالمائة للمتر المكعب بالنصف الأول من 2019 مقارنة بنهاية العام الماضي، وبنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي.

ووصل متوسط متر الخرسانة إلى 176.13 ريالا للمتر المكعب بنهاية يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بـ 173.03 ريالا للمتر المكعب بنهاية العام 2018، و173.91 ريالا بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وخلال مايو/ أيار، عادت أسعار الحديد بالمملكة إلى التراجع بعد موجة من الارتفاعات استمرت 3 أشهر متتالية قفز متوسط سعر الطن على إثرها لأعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2014.

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