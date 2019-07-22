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"ثوب الأصيل" بأعلى مستوياته في عام..عقب إعلان النتائج وتوزيعات المساهمين

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"ثوب الأصيل" بأعلى مستوياته في عام..عقب إعلان النتائج وتوزيعات المساهمين "ثوب الأصيل" بأعلى مستوياته في عام..عقب إعلان النتائج وتوزيعات المساهمين

الرياض- مباشر: ارتفع سهم شركة "ثوب الأصيل" المُدرج بالسوق الموازي- نمو، إلى أعلى مستوياته في نحو عام، عقب إعلان الشركة النتائج المالية والتوزيعات النقدية على المساهمين.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت الرياض سجل السهم قفز السهم بنسبة 9.09 بالمائة إلى مستوى 29.60 ريال، ليلامس أعلى مستوياته في نحو عام متصدرا ارتفاعات السوق الموازي.

وشهد السهم التداول على 47.22 مليون سهم وبقيمة 1.5 مليون ريال من خلال 51 صفقة.

وإرتفع في تلك الأثناء مؤشر السوق الموازية بنسبة 2.81 بالمائة إلى مستوى 3813.58 نقطة ليربح 105.37 نقطة، بعد التداول على 42.844 مليون سهم.

وأوصى مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات 30 مليون ريال، يتم توزيعها على 30 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 25 يوليو / تموز 2019م، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 25.8 بالمائة إلى 48.34 مليون ريال، مقابل 38.43 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

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