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سوريا تعلق على بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

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سوريا تعلق على بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا سوريا تعلق على بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

جي بي سي نيوز : -أعلنت دمشق، في أول تعليق لها على بدء توريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا، أن هذا الأمر لا يثير قلقا لدى السورية.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، أوضح السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي تركيا تؤدي دور دولة ضامنة في إطار عملية أستانا إلى جانب روسيا، وتنسق خطواتها مع القيادة الروسية. لهذا السبب يمكن القول إن هذه المسألة ليست في دائرة اهتمامنا".

وبدأت روسيا، يوم 12 يوليو الحالي، عملية توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا في إطار اتفاق أبرم بين البلدين عام 2017. وتعارض الولايات المتحدة هذا الاتفاق بشدة، حيث هددت السلطات التركية بعقوبات، قائلة إن هذا السلاح يعرض للخطر النظام الدفاعي المشترك لدول الناتو إذ يستطيع كشف أسرار حساسة له.

وتأتي هذه العملية تزامنا مع استمرار أزمة حادة بين تركيا وسوريا والتي قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، وتوجه اتهامات متكررة للسلطات في دمشق بقيادة الرئيس، بشار الأسد.

وزاد التوتر بعد تنفيذ تركيا منذ العام 2016 عمليتين عسكريتين واسعتين في شمال سوريا، حيث سيطرت على أراض كثيرة وتدعم فصائل المعارضة المسلحة.

المصدر: إنترفاكس+ نوفوستي

جي بي سي نيوز

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