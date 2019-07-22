شينزوا آبي يتعهد بخطوات مرنة حال ظهور مخاطر اقتصادية هبوطية

مباشر: أعلن رئيس الوزراء الياباني أنه على استعداد لاتخاذ كافة الخطوات المرنة الممكنة بدون تردد حينما تظهر المخاطر الهبوطية داخل الاقتصاد.

وتعهد شينزوا آبي اليوم الاثنين بعدما تمكن ائتلافه الحاكم من الإبقاء على الأغلبية داخل انتخابات مجلس الشيوخ، بالاستمرار في جعل الاقتصاد على رأس أولوياته ووضع نهاية حاسمة للانكماش الذي استمر قرابة عقدين من الزمان، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف آبي في المؤتمر الصحفي: "لاتزال هناك حالة عدم يقين تجاه توقعات الاقتصاد العالمي والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي..وسوف نستجيب للمخاطر الهبوطية دون تردد وبمرونة حيث أن كافة الخطوات ممكنة".

وتابع: "استناداً للقواعد السياسية فأن مجلس الوزراء سيتخذ مزيد من التدابير الاقتصادية الأكثر شراسة من ذي قبل".

وأكد شينزوا آبي على أنه سيدعم الاستهلاك المحلي الذي يستأثر بالجزء الأكبر من الاقتصاد وذلك عبر اتخاذ ما يكفي من التدابير.

ويعتمد صناع السياسة النقدية في اليابان على الطلب المحلي القوي من أجل تعويض الرياح الخارجية المعاكسة.

وكان رئيس وزراء ثالث أكبر اقتصاد في العالم صرح أمس بأنه سيتخذ خطوات لتحفيز الاقتصاد حالة وجود مخاطر تعثره.