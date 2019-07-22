شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"ينساب" إلى 62.5 ريال

الرياض- مباشر: قال تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إن نتائج شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) خلال الربع الثاني جاءت دون المتوقع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج والمصروفات الأخرى.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين إنها مستمرة في التوصية على السهم بـ"الحياد" مع تعديل السعر المستهدف للسهم الى 62.5 ريال.

وتوقعت الشركة أن تسجل الشركة صافي ربح بـ415 مليون ريال، مشيرة الى أن مبيعات الشركة بالربع الثاني جاءت متوافقة مع التوقعات، موضحة أن تحسن معدلات التشغيل قابله ضعف أسعار البيع.

و ذكر التقرير أن تراجع هامش اجمالي الربح الى 26.35 بالمائة من 31.04 بالمائة في الربع الأول 2019 جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وانكماش هامش ربح المنتجات.

وأوضحت أن الضعف في نتائج الربع كان بسبب ضعف أسعار المنتجات وارتفاع أسعار المواد الأولية ، وكان الفارق في صافي الربح في الربع الثاني 2019 عن توقعاتنا بصفة أساسية ناتج عن ارتفاع تكلفة المبيعات عن المتوقع بالرغم من انخفاض، والمصروفات التشغيلية والزيادة في المصروفات الأخرى.

وذكر تقرير الجزيرة كابيتال أن التحديات لا تزال تواجه منتج ينساب الأساسي، جلايكول الإيثيلين الأحادي لكنها أشارت الى ان انخفاض سعر المواد الأولية يمكن أن يرفع من الأداء خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقع التقرير أن يرتفع المعروض من جلايكول الإيثيلين الأحادي خلال النصف الثاني 2019 بعد تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة في ظل تباطؤ الطلب على منتجات البوليستر النهائية.

وكشفت البيانات الأولية للشركة، تراجع صافي الأرباح بنحو 70% خلال الربع الرابع من 2018، إلى 233.5 مليون ريال، مقابل 777.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وكانت الجزيرة كابيتال قد أصدرت في يناير / كانون الثاني الماضي تقريراً عدلت فيه السعر المستهدف للسهم عند 75 ريال، وحافظت على توصيتها لسهم شركة شركة على أساس "زيادة المراكز".

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