أخبار عاجلة

تعليق ناري ل تامر امين علي احداث مبارة الزمالك والجونة و حكم المباراة "اخر النهار" -
فيسبوك تشهد المزيد من التفاعل بالرغم من الفضائح -
كوريا الجنوبية فقدت مليارات الدولارات بسبب جرائم العملات الرقمية -
المملكة المتحدة: فيسبوك تحاول جعل نفسها دولة -
آسوس تعلن عن هاتف الألعاب ROG Phone II -
"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية -
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية -
عبد المهدي وروحاني يبحثان تطور الأوضاع وسبل حل الأزمة في المنطقة -
العراق… السجن 3 سنوات عقوبة إنشاء صفحات وهمية على "فيسبوك" -
شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جولدمان ساكس" يستبعد تسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مزيداً من الارتفاعات

Google+ Print
"جولدمان ساكس" يستبعد تسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مزيداً من الارتفاعات "جولدمان ساكس" يستبعد تسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مزيداً من الارتفاعات

مباشر: استبعد بنك "جولدمان ساكس" أن تُسجل أسواق الأسهم الأمريكية مزيداً من المكاسب، حيث يرى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" قريب من قيمته الحقيقية.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة اليوم الاثنين إن مسار التقدم بالنسبة لمؤشر العائد على حقوق المساهمين من المحتمل أن يمثل تحدياً، على الرغم من معدلات الفائدة الأقل، ومعدلات الضرائب المتراجعة قد توفر الدعم، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأوضحت المذكرة أن المراجعات السالبة لتوقعات الأرباح للسهم في 2020، وحالة عدم اليقين السياسي ستحد من الاحتمالات الصعودية.

وفي الشهر الجاري ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع تزايد احتمالات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في نهاية الشهر الجاري.

وتابع "جولدمان ساكس": "يتداول مؤشر "ستاندرد آند بورز" قرب القيمة العادلة بالنظر إلى معدلات الفائدة..كما أنه مناسب للربحية وللتقييمات التاريخية للسعر إلى القيمة".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية

"هاليبرتون" تخفض 8% من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية

مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية

مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية

بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك

بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك