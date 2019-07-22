"جولدمان ساكس" يستبعد تسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مزيد من الارتفاعات

مباشر: استبعد بنك "جولدمان ساكس" أن تُسجل أسواق الأسهم الأمريكية مزيد من المكاسب، حيث يرى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" قريب من قيمته الحقيقية.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة اليوم الاثنين إن مسار التقدم بالنسبة لمؤشر العائد على حقوق المساهمين من المحتمل أن يمثل تحدياً، على الرغم من معدلات الفائدة الأقل، ومعدلات الضرائب المتراجعة قد توفر الدعم، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأوضحت المذكرة أن المراجعات السالبة لتوقعات الأرباح للسهم في 2020، وحالة عدم اليقين السياسي ستحد من الاحتمالات الصعودية.

وفي الشهر الجاري ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع تزايد احتمالات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في نهاية الشهر الجاري.

وتابع "جولدمان ساكس": "يتداول مؤشر "ستاندرد آند بورز" قرب القيمة العادلة بالنظر إلى معدلات الفائدة..كما أنه مناسب للربحية وللتقييمات التاريخية للسعر إلى القيمة".