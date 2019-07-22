استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1219 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.82 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.2481 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9820 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.173.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية زادت التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حينما أعلنت قوات الحرس الثوري في إيران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، عقب أسر المملكة المتحدة لسفينة إيرانية في مطلع الشهر الجاري.

وفي سياق منفصل أعلنت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في الأسبوع المقبل، كما أنه قد ينفذ مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة في المستقبل بالنظر إلى حالات عدم اليقين المتعلقة بالنمو والتجارة.

كما يترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع تزايد احتمالات أن البنك سيتخذ قرارات تيسيرية لسياسته النقدية.