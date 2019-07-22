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ثوب الأصيل توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول

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ثوب الأصيل توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول ثوب الأصيل توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات 30 مليون ريال، يتم توزيعها على 30 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 25 يوليو / تموز 2019م، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 25.8 بالمائة إلى 48.34 مليون ريال، مقابل 38.43 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

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