صفقة اليوم.. خصم 97% على حزمة التدريب على الشبكات من سيسكو

حزمة التدريب الشاملة على شبكات سيسكو The Ultimate Cisco Networking Expert Certification Training .Bundle

عدد الدورات: 8

عدد الدروس: 517

المدة: 67 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تساعدك هذه الحزمة على اكتساب المهارات اللازمة لإدارة الشبكات، وتفاصيل العمل مع أجهزة وبرمجيات سيسكو، وصيانة أي شبكة بنجاح، بغض النظر عن حجمها. وكذلك كيفية تشغيل شبكات IPv4، و IPv6 .

لإدارة الشبكات، وتفاصيل العمل مع أجهزة وبرمجيات سيسكو، وصيانة أي شبكة بنجاح، بغض النظر عن حجمها. وكذلك كيفية تشغيل شبكات IPv4، و . تُساعدك هذه الحزمة على اجتياز الاختبارات الدولية لعدد من شهادات (سيسكو) Cisco في مجال الشبكات في أول محاولة لك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1 405 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 31 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الشبكات من أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتسارع الشركات من جميع الأحجام لتثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتُعد شركة (سيسكو) Cisco من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، بفضل التطوير المستمر لأجهزتها وخدماتها.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال هندسة الشبكات، فيمكنك الحصول على الحزمة التعليمية الشاملة Ultimate Cisco Networking Expert Certification Training Bundle التي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 67 ساعة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبارات سيسكو الرسمية مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات مصممة بعناية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، وما يصل إلى 517 درسًا، و67 ساعة من المحتوى تغطي العديد من مهارات إنشاء الشبكات وإدارتها.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 1405 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 31 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المفاهيم والإجراءات الأساسية لإدارة الشبكات، وتفاصيل العمل مع أجهزة وبرمجيات سيسكوCisco، وكذلك التعامل مع الشبكات التي تعمل بأجهزة سيسكو واحتراف صيانتها، بصرف النظر عن حجمها. كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تشغيل شبكات IPv4، وIPv6.

ولكن الأهم من ذلك كله أن هذه الحزمة تساعدك على اجتياز الاختبارات الدولية لعدد من شهادات (سيسكو) Cisco في مجال الشبكات مثل: شهادة CCNA، وCCENT (ICND1)، وICND2، و CCNP T-Shoot (300-135) في أول محاولة لك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى بناء خبراتك اليوم وأعِد نفسك لكي تصبح محترفًا مطلوبًا في مجال الشبكات.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تضمنها الحزمة:

Cisco EIGRP Comprehensive Labs Course.

Cisco New CCNA CCENT / ICND1 Complete Course.

CCNP ROUTE.

Cisco CCNP T-Shoot Complete Course.

MPLS Fundamentals: Cisco CCNP & Real World.

Convert Hex to Decimal in Under 30 Seconds.

Cisco CCNA IPv4 Course.

Cisco New CCNA R/S Complete Course.

الحصول على الصفقة: من هنا.