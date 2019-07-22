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أسعار الذهب ترتفع مع التوترات بين إيران وبريطانيا

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أسعار الذهب ترتفع مع التوترات بين إيران وبريطانيا أسعار الذهب ترتفع مع التوترات بين إيران وبريطانيا

مباشر: صعدت الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات بين إيران وبريطانيا وضعف الأسواق المالية.

واستفاد المعدن من التوترات بين إيران والمملكة المتحدة على خلفية احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الأسبوع الماضي بعد أن قامت الأخيرة بالاستيلاء على سفينة من طهران في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى صعيد آخر، تأثر الذهب بشكل إيجابي من ضعف أسواق الأسهم كما أن الأداء المسطح للدولار الأمريكي اليوم دعم من الاتجاه الصعودي للمعدن.

لكن المكاسب جاءت محدودة مع تراجع احتمالات خفض قوي في معدل الفائدة الأمريكي، حيث تراجعت توقعات المستثمرين لتنفيذ خفض قدره 50 نقطة أساس إلى 14.5 بالمائة بعد أن كانت 71 بالمائة في الأسبوع الماضي، بحسب أداة الفيدرالي "سي.إم.إيه".

وبحلول الساعة 7:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.70 دولار ليرتفع إلى 1428.40 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر انخفض من أعلى مستوياته في 6 سنوات عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية لكنه نجح في وضع ثاني مكاسبه على الصعيد الأسبوعي.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، فشهد زيادة بنحو 0.2 بالمائة أو 2.31 دولار في تمام الساعة 7:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1427.68 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.180.

مباشر (اقتصاد)

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