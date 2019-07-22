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أسعار النفط ترتفع 1.5% مع مخاوف نقص الإمدادات

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أسعار النفط ترتفع 1.5% مع مخاوف نقص الإمدادات أسعار النفط ترتفع 1.5% مع مخاوف نقص الإمدادات

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفضل استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف نقص الإمدادات.

وتأتي المكاسب في أسعار الذهب الأسود على خلفية المخاوف من أن يؤدي استيلاء إيران في الأسبوع الماضي على ناقلة نفط بريطانية إلى انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، توجد مخاوف من قيام ليبيا بإغلاق أكبر حقل نفط لها.

وبالنظر إلى نشاط التنقيب الأمريكي، فإن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع قوي في إنتاج البلاد من الخام.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة مسجلاً 63.43 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بأكثر من 1 بالمائة ليسجل 56.20 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل خسائر تتجاوز 7.5 بالمائة كما تراجع خام برنت بنحو 6 بالمائة في الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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