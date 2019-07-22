أرباح ثوب الأصيل ترتفع 26% بالربع الثاني من 2019

الرياض- مباشر: ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل المدرجة بالسوق الموازي "نمو" خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 25.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأوضح بيان الشركة على "تداول" اليوم الاثنين تسجيل صافي ربح قدره 48.34 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 38.43 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو في المبيعات بمعدل 21 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

أما على أساس ربعي فقد سجلت الشركة قفزة بصافي الربح بنسبة 198.4بالمائة، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 16.2 مليون ريال.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة المبيعات بمعدل 88 بالمائة وذلك لتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك حيث تتسم أنشطة الشركة بالموسمية.

وسجلت الشركة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام نمواً بصافي الأرباح ليصل إلى 64.54 مليون ريال، مقابل 52.58 مليون ريال، بارتفاع نسبته 22.75 بالمائة.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح.

وأضاف بيان الشركة أن التوسع في قاعدة العملاء وإضافة منتجات جديدة مع الزيادة في مبيعات المتجر الإلكتروني أدى لزيادة أرباحها بالنصف الأول.

نتائج أرباح الشركات

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