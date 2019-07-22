الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انتظار اجتماعات السياسة النقدية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، على خلفية تضاؤل توقعات خفض قوي في معدلات الفائدة الأمريكية.

وجاءت غالبية القطاعات والبورصات الرئيسية داخل النطاق السلبي في بداية الجلسة.

ويتركز اهتمام الأسواق على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية هذا الشهر بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأنه من المرجح أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض قدره 25 نقطة أساس.

وأفاد التقرير بأن مخاوف النمو الاقتصادي العالمي وحالات عدم اليقين التجارية المستمرة قد تدفع الفيدرالي لتنفيذ حالات خفض إضافية خلال الأشهر القادمة.

وفي الأسبوع الماضي، كانت التعليقات الحذرة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك "جون ويليامز" عززت توقعات خفض 50 نقطة أساس من قبل البنك، وهو ما أشاد به الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 7:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.9 بالمائة مسجلة 386.9 نقطة كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 7498.5 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى 12260.1 نقطة بينما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5546.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1221 دولار.