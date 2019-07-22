أرباح "سافكو" تهبط 7% بالربع الثاني.. وترتفع بالنصف الأول

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) انخفاض صافي الأرباح بنحو 7.3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 380.44 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2018 والبالغة 410.46 مليون ريال.

وأرجعت "سافكو" انخفاض الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري إلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية، وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3، والذي حد من أثره ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وارتفاع بند الإيرادات الأخرى؛ نتيجة تحصيل أرباح من استثمارات متاحة للبيع، ونمو نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "سافكو" 13.4 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والتي كانت تبلغ 335.47 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.

وانخفضت إيرادات الشركة 14.4 بالمائة لمستوى 813.61 مليون ريال بالربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 950.31 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام المالي 2019، حققت "سافكو" نموا بصافي الأرباح بنحو 10.5 بالمائة لمستوى 715.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 647.66 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2018.

وأغلق السهم على ارتفاع نسبته 0.44 بالمائة بتعاملات الاثنين، عند مستوى 90.40 ريالا.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 41.43 بالمائة في الربع الأول من 2019 إلى 335.47 مليون ريال، مقابل 237.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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