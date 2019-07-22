إعلان شركة ثوب الأصيل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من العام المالي 2019

بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2019 م لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2019 م . تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-18 الموافق 2019-07-21 اجمالي المبلغ الموزع 30000000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30000000 حصة السهم من التوزيع 1ريال لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 25 يوليو 2019 م المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق معلومات اضافية سيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الراجحي وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)