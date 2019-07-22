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تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06 -2019 (ستة أشهر)

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تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06 -2019 (ستة أشهر) تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06 -2019 (ستة أشهر)
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3 والذي حد من اثره إرتفاع متوسط البيع لمنتجات الشركة، و إرتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع، و إرتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بالإضافة الى ارتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة السابقة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بالرغم من انخفاض الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3 وارتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع وارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار. الجدير بالذكر انه خلال الفترة السابقة قامت الشركة بإعادة هيكلة التنظيم الإداري لها لمقابلة التحديات المستقبلية ودعم استراتيجيتها وقد تم تحميل تكاليف اضافيه لإعادة تلك الهيكلة خلال الفترة السابقة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)

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