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هبوط الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب اجتماع الفيدرالي ونتائج الأعمال

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هبوط الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب اجتماع الفيدرالي ونتائج الأعمال هبوط الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب اجتماع الفيدرالي ونتائج الأعمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تقلص آمال تنفيذ خفض كبير في معدل الفائدة الأمريكية ومع ترقب نتائج أعمال الشركات اليابانية.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضية في أعقاب تقرير يفيد بأن الفيدرالي يخطط لخفض قدره 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المزمع عقده نهاية هذا الشهر.

وبشكل عام، كانت التداولات خفيفة مع ترقب العديد من المستثمرين الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات اليابانية الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن جهة أخرى، تأثرت الأسواق المالية في اليابان سلباً من انخفاض سهم شركة "أساهي جروب هولدينجز" بنحو 6.3 بالمائة بعد أن قالت شركة المشروبات إنها سوف تصدر أسهم تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار ين (1.9 مليار دولار) لتمويل شركة "أنهيوزير-بوش إنبيف".

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة أو ما يعادل 50 نقطة ليغلق عند مستوى 21416.8 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فشهد تراجعاً بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1556.4 نقطة.

وبحلول الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الخضراء إلى 107.94 ين.

مباشر (اقتصاد)

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