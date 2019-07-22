العقاري السعودي: 929 مليون ريال دعم التمويل بنهاية النصف الأول

الرياض ـ مباشر: قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، إن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعوم منذ بداية برنامج القرض العقاري تجاوز 929 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من 2019.

وأوضح حمود العصيمي لـ"الاقتصادية" أن عدد المستفيدين من برنامج دعم العسكريين في الخدمة والمدنيين فوق 50 عاما حتى نهاية النصف الأول من هذا العام بلغ 32.73 ألف مستفيد.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه من مبالغ في حسابات مستفيدي القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة والمدنيين فوق 50 عاما نحو 4.31 مليار ريال، عبارة عن قرض حسن يتم سداده بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وانطلق برنامج الدعم للعسكريين في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني 2018، فيما انطلق برنامج القرض الحسن لدعم المدنيين من القطاعين العام والعسكري في مارس / آذار 2019.

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