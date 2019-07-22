السعودية للمقاولين: اجتماع مع وزارة المالية لاسترداد رسوم العمالة..قريباً

الرياض - مباشر: قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة ستعقد اجتماعاً مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي، لبحث آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة.

وأضاف أسامة العفالق لـ"عكاظ" أنه يوجد فريق مشكل من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة.

وطالب شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل، بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم بما يستلزم التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار.

وبيّن أن قرار الوزارة بسداد رسوم رخصة عمل العمالة مقدما، له انعكاسات سلبية غير مباشرة، في حال سفر العامل النهائي أو هروبه، وهو ما ينعكس سلبا على المنشآت.

وطالب العفالق بضرورة الدفع الشهري لرخص العمل، وعدم قصرها على الدفع السنوي، مما يعطي الشركات حرية إنهاء خدمات العمال دون خسارة.

وأكد أن العديد من شركات المقاولات أبرمت عقودا قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة، وبعد صدور القرار أصبحت تلك الشركات خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل.

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