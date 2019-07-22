رئيس "بدجت السعودية": حصتنا السوقية بقطاع التأجير 25%

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، إن الحصة السوقية للشركة بقطاع التأجير طويل وقصير الأجل تصل إلى نحو 25 بالمائة.

وأضاف فواز عبدالله دانش، لـ"CNBC"، عربية، أن قطاع التأجير طويل وقصير الأجل كان داعما رئيسيا لأرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2019.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ "بدجت السعودية" أن ترتفع حصة الشركة بقطاع التأجير خلال الفترة القادمة، لأن الشركات الصغيرة قد تتجه للاندماج، أو الخروج من السوق، مما قد يدعم حصة الشركات الكبرى.

وأوضح أن من أهم أسباب تحسن تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل هو الحركة الداخلية بين مطارات المملكة والمواسم السياحية والترفيهية.

وأشار إلى أن التركيز على بيع السيارات المستعملة وجودتها، دعم أرباح الشركة بالربع الثاني من 2019، حيث يمثل أكثر من 70 بالمائة من مجمل الشركة.

وأعلنت الشركة، أمس الأحد، عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح 6.48 بالمائة، إلى 43.48 مليون ريال مقابل 40.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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