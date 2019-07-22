إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية • يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، و جهت ً دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة. جدول أعمال الجمعية جدول الأعمال ( نأمل الاطلاع علي الملف المرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني • سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم (الخميس) 06/01/1441هـ الموافق05/09/2019 م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين. معلومات اضافية • يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى الشركة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

• يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112526754 - 0112526755