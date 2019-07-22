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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي خسارة إلى انخفاض متوسط بيع المنتجات وارتفاع تكاليف التمويل على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة اللقيم و المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع و انخفاض مخصص الزكاة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل و متوسط تكلفة اللقيم. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي خسارة بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الكميات المباعة و انخفاض مخصص الزكاة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.

مباشر (اقتصاد)

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