تعلن شركة ثوب الأصيل عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م (ستة أشهر)

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 26% بشكل رئيسي إلى:

نمو المبيعات بمعدل 21%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء و إضافة منتجات جديدة مع التطور الملحوظ في مبيعات المتجر الالكتروني.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي الي زيادة المبيعات بمعدل 88 % و ذلك لتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك حيث تتسم أنشطة الشركة بالموسمية.

كما نود لفت الإنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشرًا دقيقًا على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له نظراً لاختلاف موسمية الطلب.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019. ونتج عن التطبيق في ذلك التاريخ اثبات موجودات حق استخدام اضافية ومطلوبات إيجار إضافية. ولمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الرجوع للإيضاح رقم 2-5 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م . و كذلك تمت إعادة تبويب وتعديل بعض البنود في بيانات المقارنة لتتوافق مع الفترة الحالية. معلومات اضافية تم احتساب ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة على أساس عدد الأسهم الجديد بعد زيادة رأس المال والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 04 يوليو 2018. التي قررت زيادة رأس المال من 15 مليون سهم إلي 30 مليون سهم .

نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019م ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة الاصيل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي http://www.alaseel.com.sa/investor ، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة، والله الموفق.