"كيان السعودية" تتحول للخسائر بالربع الثاني لانخفاض أسعار البيع

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وارتفعت الخسائر 38.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسارة بلغ 273.13 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 878.65 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسائر إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف التمويل.

وقالت الشركة، إنه في المقابل انخفض متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ومخصص الزكاة.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي خسائر بلغ 470.62 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.34 مليار ريال للنصف الأول من 2018.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 219، بصافي خسائر بلغ 197.48 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 462.58 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

"تقييم" تبدأ استقبال طلبات الراغبين بإنشاء وتشغيل مركز "تقدير" بالرياض

ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تلامس 44 مليار دولار

"تداول": اتجاه شرائي للأجانب والخليجيين خلال الأسبوع

"سكني": اكتمال حجز الأراضي المجانية بمخطط عسفان شمال جدة

"السعودية لإعادة التمويل" و"دويتشه الخليج" يوقعان اتفاقية بـ2.25 مليار ريال

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

رصد.. أرباح وتوزيعات مصرف الراجحي خلال 5 سنوات