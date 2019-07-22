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"كيان السعودية" تتحول للخسائر بالربع الثاني لانخفاض أسعار البيع

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الرياض ـ مباشر: تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وارتفعت الخسائر 38.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسارة بلغ 273.13 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 878.65 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة تحقيق صافي خسائر إلى انخفاض متوسط بيع المنتجات وارتفاع تكاليف التمويل.

وقالت الشركة، إنه في المقابل انخفض متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ومخصص الزكاة.

وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة صافي خسائر بلغ 470.62 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.34 مليار ريال للنصف الأول من 2018.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من 219، بصافي خسائر بلغ 197.48 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 462.58 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

نتائج أرباح الشركات

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