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مالية الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي

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مالية الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي مالية الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي


زار وفد من دائرة المالية المركزية بالشارقة، العاصمة اليابانية طوكيو، حيث التقى كبار المسؤولين الماليين اليابانيين لمناقشة آفاق تعزيز العلاقات  بين الجانبين.

 

وجرت الاجتماعات في مقر بنك اليابان للتعاون الدولي، حيث ترأس وفد إمارة الشارقة سعادة وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، وتوم كوتشوارا وعبد اللطيف آل علي من مكتب الدين العام. وكان في استقبالهم كازوهيسا يوميكورا، الرئيس العالمي لمجموعة تمويل البنية التحتية والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين الماليين اليابانيين.

 

وقد استعرض وفد الشارقة تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي القوي لإقتصاد إمارة الشارقة، وتوجه في إعطاء الأولوية في تطوير مشاريع البنيه التحتية.

 

وتعليقاً على هذه الاجتماعات قال سعادة وليد الصايغ: "لدينا علاقة ممتازة مع بنك اليابان للتعاون الدولي ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتعزيز علاقتنا بشكل أكبر، وقد أتاح لنا هذا الاجتماع فرصة مناقشة مختلف خيارات التمويل المناسبة التي يمكن أن تكون مفيدة في تعزيز شراكتنا مع الجانب الياباني على المدى الطويل".

 

 من جانبه، قال يوميكورا: "تتمتع إمارة الشارقة وبنك اليابان للتعاون الدولي بعلاقات ناجحة على مر السنين، حيث يلتزم الطرفان دائمًا بتعزيز وتوطيد علاقتهما لبناء شراكة أكثر متانة واستدامة. نحن نقوم حاليًا بتمويل مشاريع ومحطات للطاقة في الشارقة، ودائماً منفتحون على أي فرص شراكة جديدة".

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