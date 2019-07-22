اليمن.. 17 غارة للتحالف شرق صعدة والجيش يعلن تدمير عربات لـ"أنصار الله"

القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، إن طيران التحالف نفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية، 17 غارة على مناطق متفرقة في مديرية كتاف شرق صعدة.



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في المقابل، أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بغارات لطيران التحالف على مديرية كتاف، بالتزامن مع معارك مستمرة لليوم الثالث توالياً.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، بأن "التحالف استهدف خلال الــ 24 ساعة الماضية، بغارات عدداً من العربات والآليات العسكرية التابعة للحوثيين في محيط مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها ومقتل عدد من عناصرهم".

وشن طيران التحالف، في وقت سابق اليوم، غارة على أبراج الإتصالات في مديرية مجز شمال غربي صعدة، حسب "أنصار الله".

على صعيد الغارات الجوية أيضاً، جدد طيران التحالف، قصف محافظة الضالع وسط اليمن، مستهدفاً بغارتين منطقة القرين في مديرية قعطبة شمال المحافظة.