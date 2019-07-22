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أصوات انفجارات قوية غرب حماة

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أصوات انفجارات قوية غرب حماة أصوات انفجارات قوية غرب حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الأصوات ناجمة عن موجة استهداف صاروخي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقال مراسل سبوتنيك في حماة إن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط منطقة مصياف بريف حماة الغربي ناجمة عن استهدف المجموعات المسلحة الجهة الشمالية للمدينة بعدد من القذائف الصاروخية.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله على مايبدو إن المجموعات المسلحة قد حصلت على صواريخ مطورة أو مايعرف بالحشوات المضاعفة والتي يسعى من خلالها المسلحون إلى توسيع مدى استهدافهم للقرى والبلدات المدنية.

وحسب مراسل "سبوتنيك" تعد أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط مصياف هي الأقوى وغير مسبوقة ولا تشبه الاعتداءات السابقة وهذا يؤكد فرضية استخدام المسلحين لصواريخ معدلة.

SputnikNews

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