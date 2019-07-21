تحميل برنامج Camtasia Studio 8 مفعل جاهز من ميديا فاير بحجم صغير
نقدم لمتابعي موقع دليل مصر خدمة تحميل برنامج Camtasia Studio 8 الشهير الذي يستخدمه أغلب مصممي الفيديوهات والجرافيك لعمل المونتاج والتعديل على الصور والفيديوهات، كما يستطيع برنامج Camtasia Studio 8 بتصوير الشاشة مما يساعد الكثير في تقديم الشروحات على الإنترنت ورفع الفيديوهات إلى اليوتيوب، هذا ويمكّن البرنامج مستخدميه من إضافة الموسيقى لخلفية الفيديو ودمجها معه حيث يحتوي Camtasia Studio 8 على عدد كبير من المقاطع الموسيقية التي تناسب أي فيديو كما يمكن أن يضيف المستخدم الموسيقى الخاصة به.
مميزات برنامج Camtasia Studio 8
يتميز
- تصدير وإنتاج الفيديوهات بمختلف الصيغ مثل mp4 أو mkv وغيرها
- التعديل على الـTemplates بسهولة
- يمكن قصّ وتقطيع الفيديوهات وتصديرها لمواقع التواصل بمختلف الجودات والصيغ
- سرعة إنتاج الفيديوهات
- واجهته مميزة وسهلة التعامل وتحتوي على الكثير من الاختصارات والاختيارات الرائعة التي تمكنك بسهولة من تحرير الفيديو وإنشاء الفيديو الخاص بك
- حجم البرنامج صغير مقارنةً بإمكانياته ومواصفاته الرهيبة
تحميل برنامج Camtasia Studio 8
هذا ويمكنك تحميل برنامج Camtasia Studio 8 من الرابط بالأسفل، مع العلم أن البرنامج مفعل، حيث يتم تسطيب البرنامج واستمتع بتشغيله مباشرة.
حجم البرنامج: 45 ميجا
إصدار البرنامج: Camtasia Studio 8
تحميل البرنامج: اضغط هنا
طريقة التحميل من الرابط
تحميل برنامج Camtasia Studio 8 قم بتحميل برنامج Camtasia Studio 8 مجانا الآن بالتفعيل مدى الحياة، يمكن من خلال البرنامج التعديل على جميع أنواع الفيديوهات وعمل تأثيرات على جميع أنواع الصور، كما يمكن من خلال برنامج Camtasia Studio 8 عمل تصميمات وفيديوهات خاصة بك لصفحتك على الفيس بوك أو يوتيوب أو أي منصة.