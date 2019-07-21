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تحميل برنامج Camtasia Studio 8 مفعل جاهز من ميديا فاير بحجم صغير

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نقدم لمتابعي موقع دليل خدمة تحميل برنامج Camtasia Studio 8 الشهير الذي يستخدمه أغلب مصممي الفيديوهات والجرافيك لعمل المونتاج والتعديل على الصور والفيديوهات، كما يستطيع برنامج Camtasia Studio 8 بتصوير الشاشة مما يساعد الكثير في تقديم الشروحات على الإنترنت ورفع الفيديوهات إلى اليوتيوب، هذا ويمكّن البرنامج مستخدميه من إضافة الموسيقى لخلفية الفيديو ودمجها معه حيث يحتوي Camtasia Studio 8 على عدد كبير من المقاطع الموسيقية التي تناسب أي كما يمكن أن يضيف المستخدم الموسيقى الخاصة به.

مميزات برنامج Camtasia Studio 8

يتميز

  • تصدير وإنتاج الفيديوهات بمختلف الصيغ مثل mp4 أو mkv وغيرها
  • التعديل على الـTemplates بسهولة
  • يمكن قصّ وتقطيع الفيديوهات وتصديرها لمواقع التواصل بمختلف الجودات والصيغ
  • سرعة إنتاج الفيديوهات
  • واجهته مميزة وسهلة التعامل وتحتوي على الكثير من الاختصارات والاختيارات الرائعة التي تمكنك بسهولة من تحرير الفيديو وإنشاء الفيديو الخاص بك
  • حجم البرنامج صغير مقارنةً بإمكانياته ومواصفاته الرهيبة

تحميل برنامج Camtasia Studio 8

هذا ويمكنك تحميل برنامج Camtasia Studio 8 من الرابط بالأسفل، مع العلم أن البرنامج مفعل، حيث يتم تسطيب البرنامج واستمتع بتشغيله مباشرة.

حجم البرنامج: 45 ميجا

إصدار البرنامج: Camtasia Studio 8

تحميل البرنامج: اضغط هنا

طريقة التحميل من الرابط


تحميل برنامج Camtasia Studio 8 قم بتحميل برنامج Camtasia Studio 8 مجانا الآن بالتفعيل مدى الحياة، يمكن من خلال البرنامج التعديل على جميع أنواع الفيديوهات وعمل تأثيرات على جميع أنواع الصور، كما يمكن من خلال برنامج Camtasia Studio 8 عمل تصميمات وفيديوهات خاصة بك لصفحتك على الفيس بوك أو يوتيوب أو أي منصة.

دليل مصر

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