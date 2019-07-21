شاهد ..الخرابشة : لا سلطة لديوان المحاسبة على أي تعيينات تقرها الحكومة

جي بي سي نيوز :- قال الدكتور عبد الخرابشة رئيس ديوان المحاسبة ، إنه لا سلطة للديوان على تعيينات الحكومة ايا كانت .

وقال إن صاحبة الولاية في التعيينات هي الحكومة ، وإذا قامت الحكومة باجراء اي تعيينات فإننا كديوان محاسبة لا نتدخل ، ونوكل الأمر لصاحب الولاية الرقابية وهو مجلس النواب ، لكون الرقابة على الحكومة من مهامه الأولى ..

وكان الخرابشة يوضح أن القانون لا يخول الديوان بالتدخل في التعيينات ، بعد أن دخل النائب عواد الزوايدة في سجال ساخن مع سامح الناصر ، مدير الخدمة المدنية بشأن قوائم تعيينات تم اقرارها مؤخرا ، اثناء اجتماع مع اللجنة النيابية المختصة .

شاهدوا الفيديو :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا