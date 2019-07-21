صفقة اليوم .. نظام الرؤية الخلفية المتكامل للسيارات myGEKOgear Infiniview Lite

كاميرا الرؤية الخلفية الرقمية myGEKOgear Infiniview Lite

كاميرا لوحة قيادة أمامية وأخرى خلفية

حجم الشاشة: 9.7 بوصات تعمل باللمس

تدعم الكاميرا الأمامية مستشعر Sony Exmor

تدعم الكاميرا الخلفية مستشعر Sony Starvis

مستشعر G-Sensor

عدسة الكاميرا الخلفية: IPX7 المضادة للماء

زاوية الرؤية: 170 درجة

دقة التسجيل: 1920 × 1080 بكسلًا، مع 30 إطارًا في الثانية

بطاقة microSD بسعة 16 جيجابايت

مصدر طاقة الكاميرا: توصيل شاحن السيارة

البطارية: 800 ميلّي أمبير/ الساعة

تنسيق الملف: H.264 (.MOV/.AVI) وJPG

الضمان: لمدة عام

السعر قبل الخصم: 279.99 دولارًا

السعر بعد الخصم: 249.99 دولارًا

نسبة الخصم: 10%.

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أصبحت كاميرات لوحة القيادة Dashboard cameras، وسيلة هامة لحماية سائقي السيارات من حوادث الطرق، وذلك من خلال توفير أبعاد رؤية إضافية للطريق بدون تشتيت الانتباه، ومن أبرز هذه الكاميرات هي كاميرا الرؤية الخلفية الرقمية myGEKOgear Infiniview Lite، والتي تقدم لك العديد من الميزات للحفاظ على أمانك أثناء قيادة السيارة.

تأتي كاميرات لوحة القيادة بجميع أشكالها وأحجامها، مع مجموعة ميزات وأسعار مناسبة، ويمكن أن تتضمن ميزات إضافية مثل: عدسات متعددة للتغطية الأمامية والخلفية، إلى جانب جهاز استشعار أكثر دقة لجودة فيديو أفضل، فعلى سبيل المثال: تُسجل بعض الكاميرات لقطات بدقة 720 بكسلًا فقط، في حين أن العديد من الكاميرات الأخرى تقدم الآن تسجيل بدقة 1080بكسلًا والبعض الآخر يسجل بجودة أعلى من ذلك، كما يمكن أيضًا تضمين رؤية ليلية وواي فاي مدمج لنقل الملفات بسهولة.

مواصفات myGEKOgear Infiniview Lite:

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يُطلق على myGEKOgear Infiniview Lite حزمة 3 في 1 حيث أنها تتضمن كاميرا لوحة قيادة أمامية وأخرى خلفية لمساعدتك في النسخ الاحتياطي، ومرآة مضادة للتوهج بشاشة 9.7 بوصات تعمل باللمس، مع ميكروفون مدمج، ومع هذه الملحقات سيكون لديك رؤية كاملة لمحيطك لجعل القيادة أسهل وأكثر أمانًا.

المزايا:

مع عدسات IPX7 المضادة للماء، يمكنك وضع الكاميرا الخلفية في الخارج والتقاط كل شيء في المطر، أو الضباب دون أي ضرر، ولضمان تسجيل مقاطع فيديو واضحة؛ تُسجل الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 1080 بكسلًا، حيث يوجد مستشعر Sony Exmor في الكاميرا الأمامية، ومستشعر Sony Starvis في الكاميرا الخلفية وهو مثالي في حالات الإضاءة المنخفضة.

تدعم الكاميرات أيضًا التسجيل بزاوية عرض واسعة تبلغ 170 درجة، لضمان التقاط كل التفاصيل الصغيرة على الطريق كما أن العدسات قابلة للتعديل، فعندما تكون السيارة في الاتجاه المعاكس تقوم InfiniView تلقائيًا بضبط الصورة على المرآة لتظهر لك ما يوجد خلفك.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للسائقين استخدام التمرير لأعلى ولأسفل على مرآة الشاشة التي تعمل باللمس لتحريك كاميرا الرؤية الخلفية للتأكد من أن المسار واضح.

تتضمن حزمة InfiniView كابل قياسي بطول 25 قدمًا، وكذلك كابل آخر بطول 40 قدمًا لتسهيل تثبيت الكاميرا الخلفية في المقطورات أو الشاحنات بحيث يكون لدي سائقيها رؤية لكل شيء في الخلف.

يوجد أيضًا نظام مخصص لحالات الطوارئ، فبمجرد اكتشاف الكاميرا أي فرملة شديدة أو انعطاف حاد، سيتمكن G-Sensor من تسجيل ذلك وستقوم الكاميرا تلقائيًا بحفظ ملفين من حالات الطوارئ.

السعر:

عادة يبلغ سعر myGEKOgear Infiniview Lite حوالي 280 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 249 دولارًا، مع بخصم 10 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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