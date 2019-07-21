لبحث الشق السياسي في "صفقة القرن"... كوشنر يزور إسرائيل وعددا من الدول العربية

القدس - سبوتنيك. ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن كوشنر سيتوجه إلى القدس وعواصم أخرى في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة كيفية المضي قدمًا في خطة السلام الإسرائيلية -الفلسطينية لإدارة ترامب".

وأضافت القناة نقلاً عن مصادرها بأن "هذه الرحلة ستكون مهمة للتقدم في خطة السلام الأمريكية في المكونين الاقتصادي والسياسي. ويجري البيت الأبيض حاليًا مناقشات حول توقيت الكشف عن الجزء السياسي من الخطة، والتي تم تأجيل طرحها نتيجة لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل في أيلول/سبتمبر المقبل".

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وقال المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن "البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيطرح الجزء السياسي من خطة السلام قبل انتخابات 17 أيلول/سبتمبر. وقال غرينبلات إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وأن "الرئيس ترامب هو من لديه القرار".

وبحسب المصادر الأمريكية فإن "كوشنر سيصل إلى المنطقة مع غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، وأفي بيركوفيتش، نائب كوشنر".

وأفادت القناة بأنه "من المتوقع أن يزور كوشنر وفريقه الأردن والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والقدس، وممكن أن يطرأ تغييرات على برنامج الزيارة".

ونقلت القناة عن المصادر الأمريكية قولها بأن "الهدف من الرحلة هو مواصلة المحادثات مع إسرائيل والدول العربية حول الجزء الاقتصادي من الخطة، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر البحرين قبل عدة أسابيع. كما من الممكن أن تتناول مناقشات كوشنر في المنطقة الجزء السياسي من خطة السلام. وأحد العناصر الرئيسية التي يسعى كوشنير للترويج لها خلال الرحلة القادمة هو إنشاء صندوق متعدد الجنسيات يقوم بتمويل ومراقبة خطة تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال مشاريع في الضفة الغربية وغزة".

وبحسب المصادر الأمريكية للقناة فإن "كوشنر التقى قبل أسبوعين بوزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة إنشاء الصندوق متعدد الجنسيات. وفي الأسبوع الماضي، التقى كوشنر في واشنطن بوزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، واقترح إنشاء الصندوق في المنامة"، لافتة إلى موافقة البحرينيين عى ذلك، لكن كوشنر يريد ضم دول عربية أخرى.

كما يريد كوشنر، بحسب المصادر، أن يعرف من الزعماء العرب "مقدار الأموال التي يرغبون في التبرع بها للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".