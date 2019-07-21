الجبير: أي مساس بحرية الملاحة البحرية هو انتهاك للقانون الدولي

الرياض – مباشر: قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، إن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف الوزير عادل بن أحمد الجبير في تغريدة أعادت الصفحة الرسمية للخارجية السعودية على موقع "تويتر" نشرها مساء اليوم الأحد، إنه "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً".

وأكد الجبير، أنه على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال.

وكانت الخارجية العمانية أصدرت بيان مساء اليوم أيضا أكدت فيه على ضرورة عدم المساس بأمن الملاحة الدولية.

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