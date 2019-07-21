إيران تفرج عن ناقلة النفط الجزائرية بعد احتجازها بمضيق هرمز

مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر (سوناطراك) أن السلطات الإيرانية أفرجت عن ناقلة البترول الجزائرية "مصدر" عقب توقيفها لبعض الوقت يوم الجمعة الماضي.

وقالت سوناطراك - في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنه تم حظر ناقلة النفط "مصدر" أمس الأول الجمعة الساعة 19:30 من قبل البحرية الإيرانية، لمدة ساعة و15 دقيقة وأفرج عنها الساعة 20:45 بالتوقيت المحلى مباشرة بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية".

يذكر أن شركة (سوناطراك) كانت قد أعلنت أمس السبت أنه تم إرغام ناقلة البترول "مصدر" التابعة لها أمس الأول إلى التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية من جانب حرس السواحل الإيراني، عند عبورها مضيق هرمز.

وأشارت (سوناطراك) إلى أن السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية (أونيباك).

وأوضحت أنه تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن تمت معالجة هذه القضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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