7598 فرصة عمل جديدة في دبي خلال شهر

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أضاف التقرير أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 7598 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%.

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وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال يونيو 2019 وصل إلى 22 ألفاً و759 معاملة. فيما أنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 19 ألفاً و912 معاملة، تشكل ما نسبته 87% من إجمالي المعاملات المنجزة.

وسجلت عملية حجز الأسماء التجارية 3593 إجراء، في ما بلغ عدد الموافقات المبدئية 2905 إجراءات، ووصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 906 تصاريح، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 10 آلاف و417 معاملة خلال يونيو من 2019، ضمت 5335 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 250 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة "تاجر" 219 رخصة.

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، فقد جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، يليها الهند وباكستان ومصر، ووبريطانيا، والصين، والأردن، والسعودية، والفلبين، ولبنان.