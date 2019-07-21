نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث على مدار اليوم الأحد، كان أبرزها توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 1000 حاج من السودان.

وعلى مستوى سوق الأسهم، قرر كلا من بنك البلاد ومصرف الراجحي صرف توزيعات نقدية على المساهمين، وارتفعت أرباح "بدجت" الفصلية، وتحولت "موبايلي" للربحية، وواصل الأجانب تعزيز ملكيتهم بسوق الأسهم السعودية لتقارب 44 مليار دولار، وأخيرا أغلق المؤشر العام للسوق باللون الأحمر في أولى تعاملات الأسبوع.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث والقرارات بالمملكة محليا على مدار اليوم الأحد، إلى جانب تطورات سوق الأسهم ونتائج أعمال الشركات كالتالي:

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

فيديو: أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

تعرف على جدول رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية والفاكهة بالسعودية خلال يونيو

تفاصيل تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

وزارة الصحة السعودية تُطلق برنامج "مستشارك الصحي في الحج "

"منشآت" السعودية: 13 ألف شركة تستفيد من مبادرة "استرداد"

"البيئة" السعودية: إصدار تراخيص محطات الوقود وحفر الآبار إلكترونياً

"العمل السعودية" تحل مجلس إدارة جمعيتين أهليتين

تقرير: تصنيف إصدارات اليورو بالسعودية الأفضل بين الأسواق الناشئة

"السعودية لإعادة التمويل" و"دويتشه الخليج" يوقعان اتفاقية بـ2.25 مليار ريال

"سكني": اكتمال حجز الأراضي المجانية بمخطط عسفان شمال جدة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من السودان

"تقييم" تبدأ استقبال طلبات الراغبين بإنشاء وتشغيل مركز "تقدير" بالرياض

مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً

"الراجحي" يقرر توزيع 1.5 ريال للسهم بداية أغسطس المقبل

رصد.. أرباح وتوزيعات مصرف الراجحي خلال 5 سنوات

هبوط جماعي لأسهم الاتصالات بالسوق السعودي بعد فرض غرامات

سيارات التأجير تصعد بأرباح "بدجت السعودية" 6.5% في الربع الثاني

10 أسهم تخالف تراجعات سوق الأسهم السعودية

"البلاد" يقرر توزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول

"المصافي" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأعلى مستوياته في شهرين

تابعة لـ"معادن" توقع عقداً بـ2.27 مليار ريال لإنشاء مصنع

الإيرادات تتحول بـ"موبايلي" للربحية في الربع الثاني من 2019

"تداول": اتجاه شرائي للأجانب والخليجيين خلال الأسبوع

ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تلامس 44 مليار دولار

سوق الأسهم السعودية يتراجع بأعلى وتيرة في 19 جلسة