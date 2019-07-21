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"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين يمنيين بقصف صاروخي على مواقع في عسير

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن الجماعة قصفت بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 تجمعات عسكرية يمنية تضم آليات في منطقة مجازة الشرقية.

وذكر أن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوا صاروخاً من الطراز ذاته على تجمعات أخرى لقوات يمنية في منطقة أبواب الحديد.

© AP Photo / Hani Mohammed

ووفقاً للمركز، أوقع القصف الصاروخي قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين.

إلى ذلك، نفذت "أنصار الله" عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية بمنطقة مجازة الشرقية، ألحقت خسائر في صفوفها.

وعلى مقربة من الحدود اليمنية ، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" كمينين محكمين للجيش اليمني في منطقة الربعة بمحافظة الجوف، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب آلية.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين الجماعة وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى "التحالف" وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وبحسب بينات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

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