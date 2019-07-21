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"تقييم" تبدأ استقبال طلبات الراغبين بإنشاء وتشغيل مركز "تقدير" بالرياض

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"تقييم" تبدأ استقبال طلبات الراغبين بإنشاء وتشغيل مركز "تقدير" بالرياض "تقييم" تبدأ استقبال طلبات الراغبين بإنشاء وتشغيل مركز "تقدير" بالرياض

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة للمقيّمين المعتمدين، اليوم الأحد، عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار الشاحنات وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في التقديم على المنافسة من خلال الموقع الإلكتروني لتقدير.

وتُعد "تقدير" منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار المركبات بشكل الكتروني بمهنية واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه بالشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور سوف تتوسع في إنشاء وتشغيل المراكز بما يحقق خدمة أفضل للمستفيدين وتطبيق أهداف المنظومة في مختلف مناطق المملكة.

ومنذ اعتماد منظومة تقدير عام 2017 تم تقدير 800 ألف حالة في مدينة الرياض وإنشاء مركزين في الدمام والخبر وثلاثة مراكز في مدينة جدة أحدهم مخصص للشاحِنات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها في التوسعة في إنشاء مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية.

وستساهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الاطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام الكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثير من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.

ويبدأ اليوم 21 يوليو استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار لإنشاء وتشغيل مركز تقدير الشاحنات في مدينة الرياض وينتهي في 18 من شهر أغسطس. 

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