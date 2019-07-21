الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من السودان

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، إن المشمولين بالتوجيه يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف الشيخ بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى جانب استضافة 500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد آل الشيخ، أن "هذا التوجيه يعبر عما يكنه الملك سلمان بن عبدالعزيز من شعور الأخوة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديراً لما تقوم به القوات السودانية من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلطت على شرعيته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران."

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه، واستنفار كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية لتنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق.

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