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ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تلامس 44 مليار دولار

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من: السيد جمال

الرياض – مباشر: عزز المستثمرون الأجانب تواجدهم بسوق الأسهم منذ بداية العام الجاري؛ ليواصلوا رفع ملكيتهم مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 18 يوليو/ تموز الجاري؛ لتقفز أعلى 7.7 بالمائة.

وارتفعت ملكية الأجانب، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إلى 164.886 مليار ريال (43.97 مليار دولار) تمثل 7.72 بالمائة من ملكية الأسهم بالسعودية المدرجة بالسوق الرئيسي- تاسي بنهاية الأسبوع الماضي.

وزادت ملكية الأجانب بقيمة 5.995 مليار ريال (1.59 مليار دولار) عن الأسبوع السابق؛ والتي كانت تبلغ خلاله 158.889 مليار ريال (42.37 مليار دولار) تشكل 7.54 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم في "تداول".

وشكلت ملكية المستثمرين المؤهلين 4.26 بالمائة من إجمالي ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، لترتفع من 4.11 بالمائة في الأسبوع السابق، بزيادة تقدر قيمتها بـ 4.22 مليار ريال (1.13 مليار دولار).

وارتفع إجمالي قيمة ملكية الأسهم السعودية المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق بواقع 27.425 مليار ريال (7.31 مليار دولار) في الأسبوع الماضي المنتهي في 18 يوليو/تموز 2019؛ إلى 2.135 تريليون ريال (569 مليار دولار)، مقارنة 2.107 تريليون ريال (562 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وفي الأسبوع السابق، واصل المستثمرون الأجانب رفع ملكيتهم بالأسهم السعودية لتقفز أعلى 7.5 بالمائة.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أواخر يونيو/حزيران الماضي، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة (التعليمات) لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وقفزت استثمارات الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام 2019؛ مع نمو صافي المشتريات خلال تلك الفترة بنسبة وصلت إلى 380.1 بالمائة على أساس سنوي تعادل 40.814 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، وفقا لإحصائية لـ"مباشر".

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 51.552 مليار ريال (13.75 مليار دولار)، مقارنة بمشتريات صافية بلغت قيمتها 10.738 مليار ريال (2.86 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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