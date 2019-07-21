"تداول": اتجاه شرائي للأجانب والخليجيين خلال الأسبوع

الرياض- مباشر: استمر المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، في اتجاههم الشرائي خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو/ تموز الجاري.

ووفقاً لبيانات "تداول"، الصادرة اليوم الأحد، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء نحو 3.53 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 4.961 مليار ريال و1.427 مليار ريال للمبيعات الإجمالية.

ومثلت مشتريات الأجانب نحو 28.85 بالمائة من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، بينما مثلت المبيعات 8.3 بالمائة.

ودعم مشتريات الأجانب بالأسبوع الماضي الاتجاه الشرائي للمستثمرين المؤهلين بصافي 3.55 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 4.72 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 1.17 ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتتوزع استثمارات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمؤهلون والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيون.

وغلب الشراء كذلك على تعاملات المستثمرين الخليجيين خلال الأسبوع الماضي؛ بصافي 153.36 مليون ريال؛ حصيلة الفارق بين المشتريات الإجمالية التي بلغت قيمتها 506.55 مليون ريال، والمبيعات بواقع 353.19 مليار ريال.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون السعوديون نحو البيع بصافي 3.686 مليار ريال؛ مع تنفيذ عمليات شراء إجمالية بقيمة 11.73 مليار ريال، مقابل بيع بـ 15.42 مليار ريال.

وفي الأسبوع السابق، واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، الاتجاه للشراء بصافي 1.85 مليار ريال، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 2.92 مليار ريال و1.06 مليار ريال إجمالي مبيعات.

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