الهبوط يخيم على 5 أسواق خليجية.. ومسقط وأبوظبي يخالفان الاتجاه

الرياض- مباشر: غلب الأداء السلبي على بورصات الخليج بنهاية تعاملات اليوم الأحد، واقتصرت المكاسب على سوق مسقط وأبوظبي للأوراق المالية.

وأنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأحد بتراجع حماعي، لتتصدر خسائر أسواق الخليج، وهبط المؤشر العام 1.01 بالمائة، وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.42 و1.22 بالمائة على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 8.5 بالمائة إلى 30.05 مليون دينار مقابل 27.69 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 32.6 بالمائة إلى 203.58 مليون سهم مقابل 153.58 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

وجاء ثانيا، سوق دبي المالي حيث أنهى تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بضغط من هبوط قطاعاته القيادية، ليهبط بنسبة 0.86 بالمائة، بما يُعادل 23.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 2739.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول 145.048 مليون سهم، بسيولة قدرها 146.841 مليون درهم، بعدد صفقات 2075.

وبالمركز الثالث حل سوق الأسهم السعودي لينهي تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع ملحوظ، ليهبط بأعلى وتيرة يومية في 19 جلسة، في ظل هبوط جماعي للقطاعات.

وانخفض المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.84 بالمائة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 8957.80 نقطة بخسائر بلغت 76.03 نقطة.

وانخفضت بورصة البحرين بنهاية تداولات اليوم الأحد؛ نتيجة لهبوط قطاعاتها القيادية، ليهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 بالمائة، بما يُعادل 3.62 نقطة، لتصل البورصة إلى 1534.16 نقطة، مقارنة بمستوى 1537.78 نقطة في جلسة الخميس الماضي.

وسجلت بورصة قطر أقل التراجعات، بعد هبوط المؤشر العام بشكل هامشي، متأثرة بتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع، تزامناً مع شُح السيولة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.02 بالمائة ليصل على النقطة 10501.22، ليفقد 1.88 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت السيولة اليوم إلى 84.56 مليون ريال مقابل 151.21 مليون ريال يوم الخميس، كما انخفضت أحجام التداول إلى 37.59 مليون سهم مقارنة مع 39.76 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وفي المقابل ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتصدر الارتفاعات، بنسبة 0.61 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3770.52 نقطة، رابحاً 22.83 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية خاصة من القطاعين الخدمات والمالي، وتصدر سهم النهضة للخدمات الرابحين 5.8 بالمائة، وصعد عمان للاستثمارات 5.49 بالمائة، كما ارتفع الخليج للاستثمار 4.17 بالمائة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من ارتفاع قطاع البنوك.

وسجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 0.33 بالمائة، بما يُعادل 17.24 نقطة، لينهي عند مستوى 5235.37 نقطة، بعد إتمام 811 صفقة.

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