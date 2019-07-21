"السعودية لإعادة التمويل" و"دويتشه الخليج" يوقعان اتفاقية بـ2.25 مليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة" عن توقيعها اليوم الأحد اتفاقية شراكة مع "دويتشه الخليج للتمويل".

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن تلك الاتفاقية تشمل على برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال.

وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من "دويتشه الخليج للتمويل" بنسبة 36 بالمائة، مما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.

وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن تلك الشراكة ستسهم في دفع خطط "دويتشه الخليج للتمويل" في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "دويتشه الخليج للتمويل" بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.

وستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن "دويتشه الخليج للتمويل"، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بصيغة المرابحة الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف الشركة بزيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسراً، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للربح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.

يشار الى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20 بالمائة من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

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